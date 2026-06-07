NEW JERSEY (ANP/RTR) - Brazilië kan op het wereldkampioenschap voetbal niet beschikken over Wesley. De rechtervleugelverdediger heeft in de oefenwedstrijd van zaterdag tegen Egypte een dijbeenblessure opgelopen, meldt de Braziliaanse voetbalbond CBF. Bondscoach Carlo Ancelotti heeft middenvelder Ederson van Atalanta opgeroepen als vervanger.

Het wegvallen van Wesley is een grote tegenvaller voor Brazilië, omdat de speler van AS Roma de enige echte rechtervleugelverdediger in de 26-koppige selectie was. Naar verwachting zal Ancelotti op die positie nu een beroep doen op Danilo of Ibañez, twee centrale verdedigers.

Vijfvoudig wereldkampioen Brazilië neemt het op het WK in groep C op tegen Marokko, Haïti en Schotland.