Trump: met Poetin gesproken over vrijlating Stephan Hubbard

WASHINGTON (ANP/AFP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft met de Russische president Vladimir Poetin gesproken over de vrijlating van Stephan Hubbard, die al ruim vier jaar vastzit in Rusland. Dit zei Trump tegen journalisten bij het Witte Huis.

De Amerikaan Hubbard is in april 2022 in Oekraïne door Russische troepen gevangengenomen. Volgens Russische staatsmedia werkte Hubbard bij een Oekraïens militair checkpoint. De rechtbank in Moskou veroordeelde Hubbard omdat hij een huurling zou zijn tot meer dan zes jaar gevangenisstraf. Hubbard zou bij de Amerikaanse luchtmacht en de Nationale Garde hebben gezeten, volgens The New York Times.

Eerder liet Trump weten dat zijn besluit om sancties tegen Rusland te versoepelen onderdeel was van "onderhandelingen over gijzelaars". Hij specificeerde niet om welke gijzelaars het ging, maar Hubbard is de enige Amerikaan die door het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt aangemerkt als "ten onrechte vastgehouden" in Rusland, aldus The New York Times.