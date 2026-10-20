Andrew Garfield krijgt oeuvreprijs op filmfestival Santa Barbara

Andrew Garfield krijgt volgend jaar de Maltin Modern Master Award tijdens het internationale filmfestival van Santa Barbara. De 43-jarige acteur wordt geëerd voor zijn bijdrage aan de filmwereld, maakte de organisatie dinsdag bekend.

Garfield ontvangt de onderscheiding op 6 februari 2027. Tijdens de ceremonie gaat hij in gesprek met filmcriticus Leonard Maltin over zijn carrière. Eerdere ontvangers van de prijs zijn onder anderen Nicole Kidman, Denzel Washington en Christopher Nolan.

Garfield vertolkt OpenAI-topman Sam Altman in de nieuwe film Artificial, die eind december in de Amerikaanse bioscopen verschijnt.