Mariah Carey wint rechtszaak tegen broer over autobiografie

Mariah Carey heeft een rechtszaak gewonnen die haar broer Morgan tegen haar had aangespannen vanwege haar autobiografie The Meaning of Mariah Carey. Morgan eiste een vergoeding, maar de rechter wees deze af, meldt Variety. Morgan beschuldigde zijn zus ervan hem in het boek uit 2020 ten onrechte af te schilderen als een gewelddadige drugsdealer.

Morgan Carey stapte in 2021 naar de rechter omdat hij vond dat zijn zus hem had belasterd. In haar autobiografie schreef de zangeres onder meer dat haar broer in de jaren tachtig cocaïne zou hebben verhandeld en met justitie in aanraking was gekomen. Morgan ontkende dat en stelde dat hij door het boek reputatieschade had geleden.

Volgens de rechter heeft Morgan onvoldoende aangetoond dat zijn zus wist dat haar beweringen onjuist waren of dat ze roekeloos met de waarheid was omgegaan. Zijn advocaat heeft aangekondigd tegen de uitspraak in beroep te gaan.