Trump: Rusland gaat geen NAVO-land aanvallen

WASHINGTON (ANP/AFP) - Donald Trump maakt zich geen zorgen dat Rusland aanvallen zal uitvoeren op NAVO-grondgebied. Daarmee gaat hij in tegen mediaberichten dat Washington bezorgd zou zijn over een mogelijke Russische actie tegen Europa.

Afgelopen dinsdag bracht CIA-directeur John Ratcliffe een bezoek aan Moskou. Volgens Amerikaanse media was hij daar om Moskou te waarschuwen het NAVO-bondgenootschap niet aan te vallen, maar Trump wilde dat niet bevestigen tegen journalisten. "Ik ga daar niet op reageren, maar ze gaan niet aanvallen".

Over Poetin zei Trump dat hij eerder "goede gesprekken" met hem heeft gehad. "Hij gaat geen NAVO-grondgebied aanvallen".

Trump zei ook weinig noodzaak te zien om Rusland te straffen voor het handelen met Iran, nadat zijn regering met zware economische straffen voor Teheran had gedreigd als de Straat van Hormuz niet opnieuw opengaat. "Tot nu toe vind ik dat Rusland zich behoorlijk goed heeft gedragen wat betreft de Straat van Hormuz", zei hij.