Go Ahead Eagles strikt Kroatische verdediger Jukić

DEVENTER (ANP) - Go Ahead Eagles heeft Tino Jukić aan de selectie toegevoegd. De 24-jarige Kroatische centrale verdediger komt over van NK Lokomotiva, dat in Kroatië op het hoogste niveau speelt.

Jukić werd geboren in Duitsland en doorliep daar een groot deel van zijn jeugdopleiding. Later vertrok hij naar Kroatië om zijn voetbalcarrière te vervolgen. Daarnaast kwam Jukić een halfjaar uit in Slovenië.

"Met Tino voegen we een belangrijke centrale verdediger toe aan onze selectie. Hij heeft een goede uitstraling, beschikt over de winnaarsmentaliteit die we vaker terugzien bij spelers met zo'n profiel en hij staat zijn mannetje op het veld", zegt Marc van Hintum, technisch manager van Go Ahead Eagles.