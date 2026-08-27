Amsterdam-Rijnkanaal gaat 's nachts dicht voor grote schepen

AMSTERDAM (ANP) - Grote binnenvaartschepen en schepen die bepaalde gevaarlijke stoffen vervoeren, mogen vanaf 1 september 's nachts niet door het Amsterdam-Rijnkanaal varen, meldt Rijkswaterstaat. Dat besluit is genomen omdat er een personeelstekort bij de scheepvaartbegeleiding is.

Volgens Rijkswaterstaat is de maatregel nodig om de veiligheid op het water te garanderen. Door de personeelstekorten valt de verkeersbegeleiding tijdens de nacht vaak weg. Hierdoor zijn schippers "nog meer aangewezen op hun eigen vakmanschap en navigatiemiddelen", aldus de waterbeheerder.

De nachtelijke stremmingen gelden van 22.00 uur tot 06.00 uur. De regel geldt voor schepen langer dan 135 meter en voor bepaalde schepen die schadelijke stoffen vervoeren. De stremming geldt niet voor de hele vaarroute. De Glashaven en Prins Bernhardsluizen bij Tiel blijven in de nacht bereikbaar.