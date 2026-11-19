De Belgische koning Filip en koningin Mathilde brengen eind deze maand een bezoek aan het nieuwe museum Kanal-Centre Pompidou in Brussel. Op 26 november, twee dagen voor de officiële opening van het museum, krijgt het koningspaar twee voorstellingen te zien.

Kanal-Centre Pompidou zit in de voormalige garage van Citroën, die sinds juni 2019 wordt verbouwd. Het museum is een samenwerking tussen de Brusselse organisatie Kanal en het Parijse kunstcentrum Centre Pompidou. In Kanal-Centre Pompidou is niet alleen moderne en hedendaagse kunst te zien, maar ook architectuur, tentoonstellingen en films.