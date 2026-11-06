WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft in het Witte Huis een ontmoeting gehad met de Russische presidentiële gezant Kirill Dmitrijev. Het was de eerste ontmoeting tussen de twee. Na afloop zei Trump tegen verslaggevers dat er een "groot akkoord" aan zit te komen dat "meer dan alleen Oekraïne" en "mogelijk heel Europa" omvat. Details gaf hij niet.

First Lady Melania Trump ontving eerder op donderdag Russische en Oekraïense vertegenwoordigers in het Witte Huis voor een ceremonie ter gelegenheid van een kortstondig lokaal staakt-het-vuren in Oekraïne. Dmitrijev maakte deel uit van de Russische delegatie.

De regering-Trump heeft de afgelopen weken haar inspanningen opgevoerd om een einde aan de oorlog te maken. Volgende week voeren de Amerikaanse gezanten Jared Kushner en Steve Witkoff in Abu Dhabi daartoe gesprekken met delegaties uit zowel Oekraïne als Rusland.