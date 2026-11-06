IMAX verdient flink aan succes van The Odyssey

Het bedrijf IMAX heeft in het derde kwartaal van 2026 fors meer verdiend dankzij The Odyssey. Mede dankzij de film van regisseur Christopher Nolan verdiende IMAX 175 miljoen dollar (156 miljoen euro) aan omzet, meldt entertainmentwebsite Variety. Het netto-inkomen van het bedrijf achter de grote bioscoopschermen was vier keer hoger dan in het derde kwartaal van 2025.

The Odyssey was deze zomer in de bioscopen te zien in zowel IMAX als op het reguliere scherm. De ticketverkoop van The Odyssey bracht wereldwijd 1,8 miljard dollar op (1,6 miljard euro), waarvan 550 miljoen dollar (490 miljoen euro) aan tickets voor de IMAX-screenings. Daarnaast waren onder meer de films Spider-Man: Brand New Day, Resident Evil en Avengers Endgame Encore te zien in IMAX.

The Odyssey, over de reis van de Griekse held Odysseus na de val van Troje, is de eerste film die volledig met IMAX-filmcamera's gefilmd is. Andere films die in IMAX te zien waren, maakten deels gebruik van de geavanceerde camera's voor specifieke scènes.