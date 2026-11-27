De Noorse politie heeft de zaak gesloten van een man die de woning van Marius Borg Høiby zou hebben binnengedrongen. Dat melden verschillende Noorse media.

Begin november werd een man aangehouden bij de woning van Høiby op het landgoed Skaugum. De politie heeft onderzoek gedaan, maar op basis van het bewijs is de zaak nu gesloten, zei het politiedistrict van Oslo in een persbericht. Volgens de politie is het moeilijk om te bepalen wat er precies is gebeurd en zijn er twijfels over de strafbaarheid. In het onderzoek zijn Høiby en getuigen gehoord, maar heeft de man geweigerd een verklaring af te leggen. Wel is er een psychiatrisch onderzoek uitgevoerd naar de verdachte.

De advocaat van Høiby reageerde onder meer bij de krant VG. "De politie had de zaak gestart en het feit dat deze nu wordt geseponeerd, is voor ons van geen enkel belang. Het allerbelangrijkste voor ons is dat zijn veiligheid gewaarborgd is - iets wat volgens Høiby ook het geval is", aldus Alexander Greaker.

De 29-jarige Høiby is de zoon van koningin Mette-Marit. Hij werd eerder dit jaar veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar voor onder meer twee verkrachtingen. Na enkele maanden in de gevangenis verblijft hij onder elektronisch toezicht op Skaugum, de residentie van het Noorse koningspaar.