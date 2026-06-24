Oranje gaat voor groepswinst in laatste groepsduel met Tunesië

KANSAS CITY (ANP) - Ronald Koeman wil met het Nederlands elftal op het WK als eerste eindigen in de poule. De bondscoach houdt tijdens de laatste groepswedstrijd geen rekening met de mogelijke tegenstander in de zestiende finales. Ook vindt hij het niet nodig om spelers rust te gunnen. "We willen steeds beter worden op het WK", zei de 63-jarige oefenmeester op een persconferentie. "We willen goed voetbal spelen en een goede uitslag neerzetten. De uitslag van Japan tegen Zweden is ook van belang. Maar het belangrijkste zijn wij zelf."

Nederland heeft 4 punten na twee wedstrijden, net als Japan. Bij een gelijke stand in de poule geeft eerst het onderlinge resultaat de doorslag en indien nodig daarna het doelsaldo. Als er dan nog geen beslissing is gevallen, kijkt de FIFA naar het aantal gemaakte doelpunten. Daarna geven het aantal rode en gele kaarten en de positie op de wereldranglijst de doorslag. Nederland staat zevende op de wereldranglijst, Japan zestiende.

De winnaar van de poule speelt in de Nederlandse nacht van maandag op dinsdag in het Monterrey Stadium in het Mexicaanse Guadalupe. De nummer 2 speelt maandag de zestiende finale in Houston. In beide gevallen zijn Brazilië, Marokko en Schotland de mogelijke tegenstanders. Koeman kijkt uit naar een uitstapje naar Mexico. "Dat is echt een voetbalgek land met mooie stadions", zei hij.

Koeman beschikt over een fitte selectie. Hij weet dat Crysencio Summerville en Micky van Ven bij een volgende gele kaart geschorst zijn , maar wilde niet zeggen of dat een reden is om hem buiten zijn basisploeg te houden. Memphis Depay kan zich ook geen gele kaart meer permitteren, maar Brian Brobbey lijkt de bondscoach te hebben overtuigd met twee doelpunten tegen Zweden. "Hij had wat klachten tegen Zweden en haalden hem er daarom uit, maar hij is nu fit om te spelen", zei de bondscoach. " Als het risico te groot is, dan zullen we hem wisselen, maar dat geldt voor iedereen."

Tunesië is na twee duels al uitgeschakeld op een WK, waar ook de acht beste nummers 3 zich voor de zestiende finales plaatsen. De komende tegenstander van Oranje verloor met 5-1 van Zweden en ging tegen Japan met 4-0 onderuit. Bondscoach Sabri Lamouchi moest na de nederlaag tegen Zweden plaatsmaken voor Hervé Renard. "Toch verwachten we een moeilijke wedstrijd", zei Koeman. "Want na twee pittige nederlagen willen ze het toernooi toch een beetje goed afsluiten. We hebben ons goed voorbereid op Tunesië en willen dat morgen laten zien."