Middenvelder Veerman hoopt PSV deze zomer te verlaten

MARIENFELD (ANP) - Joey Veerman hoopt PSV deze zomer te verlaten. Dat zegt de middenvelder in gesprek met ESPN op een trainingskamp met de Eindhovenaren in Marienfeld.

Veerman stond een jaar geleden in de belangstelling van Brentford, maar die transfer kwam niet rond. In de winterstop ging een overstap naar Fenerbahçe eveneens niet door. "Ik ben 27 jaar, een mooie leeftijd om eens ergens anders te kijken. Op een of andere manier lukt dat niet. Zo'n transferperiode is altijd onrustig, maar op dit moment is het helemaal niet zo spannend. Ik denk dat Italië of Spanje mij wel ligt, maar die clubs hebben helaas geen interesse in mij. Dat is jammer. Dat een transfer uitblijft, gaat op een gegeven moment aan je knagen", aldus Veerman.

Veerman heeft nog een contract voor twee jaar bij PSV, waar hij sinds januari 2022 voetbalt. "Ik heb met mijn volle verstand een contract getekend, voor vijf jaar. Als ik blijf dan gaan we gewoon voor het vierde kampioenschap", zegt de Volendammer.

Ronald Koeman riep Veerman na het Europees kampioenschap van twee jaar geleden in Duitsland niet meer op voor het Nederlands elftal. Nu de bondscoach vertrokken is, krijgt Veerman mogelijk een nieuwe kans. "Het ligt eraan wie de bondscoach wordt, maar ik hoop het wel. Als ik mijn niveau haal, hoop ik er weer een keer bij te komen", aldus de zestienvoudig international, die maar weinig zag van de wedstrijden van Oranje op het WK. "Ik ga niet om twaalf uur 's nachts voetbal kijken. Ik heb gewoon twee kinderen, die staan om half zeven weer naast mijn bed."