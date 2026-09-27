Tv-station van rebellen in Tigray geraakt door drone

MEKELLE (ANP/AFP) - Het hoofdkantoor van de lokale omroep in het noorden van Ethiopië, Tigrai TV, is geraakt door een drone, zeggen journalisten van de zender tegen persbureau AFP. De omroep staat bekend als belangrijk medium voor de rebellen in Tigray, waar afgelopen week het geweld met het regeringsleger weer escaleerde.

"We hoorden een luide knal door een droneaanval en zijn toen uit het gebouw gevlucht", aldus een van de journalisten. "Direct daarna werd het gebombardeerd en werd het hele gebouw verwoest." AFP heeft foto's van het gebouw gezien waarop te zien is dat in elk geval de façade flinke schade heeft opgelopen.

De regering kondigde afgelopen week aan dat Tigrai TV permanent geschorst werd en dat het verboden werd om daar beelden van te verspreiden. Sinds vrijdag melden communicatiediensten ook al grote verstoringen in het internet- en telefoonverkeer.

Het Tigray Volksbevrijdingsfront (TPLF) nam afgelopen week een aantal lokale vliegvelden in. Daarna werden zware gevechten gemeld.