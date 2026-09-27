Goedele Liekens op zoek naar persoon die poort beschadigde

Goedele Liekens is op zoek naar een persoon die volgens haar schade heeft aangericht aan haar poort en brievenbus. De bekende Vlaamse presentatrice en politica deelde zondag in haar Instagram Stories enkele foto's waarop de schade aan de poort te zien is.

"Wil de sukkel die vannacht tegen mijn poort en brievenbus is geknald zijn lelijke spoiler komen terughalen?", schrijft Liekens bij een van de foto's.

In een volgend bericht richt de 63-jarige Liekens zich tot de boosdoener. "We kunnen het nu als grote mensen onder elkaar regelen of ik kan je gaan aangeven voor vluchtmisdrijf."