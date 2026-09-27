Zidane past Frans elftal aan in Nations League tegen België

BRUSSEL (ANP) - Zinédine Zidane gaat het Franse elftal aanpassen voor het duel van maandag met België. Dat heeft de bondscoach van Frankrijk in aanloop naar de wedstrijd in de Nations League in Brussel gezegd. Frankrijk won vrijdag met 1-0 in en van Turkije.

Zidane wilde zijn opstelling nog niet bekendmaken. "Er zullen wijzigingen zijn. Hoeveel? Dat zien jullie morgen. We gaan de spelers in de selectie wat laten rouleren", zei de coach zondag tijdens een persconferentie. Sterspeler Kylian Mbappé ontbreekt met een blessure.

Tijdens deze eerste interlandperiode van het seizoen speelt Frankrijk na de uitwedstrijden tegen Turkije en België nog thuis tegen Italië en België in het Stade de France.

Zidane loofde het Belgische elftal van bondscoach Mark van Bommel. Hij stond als voetballer één keer tegenover de Nederlander. "We hadden niet bepaald dezelfde stijl. Hij was degene die het op mij gemunt had, eigenlijk. Maar ik hield van zijn stijl. Hij toonde echt karakter op het veld. Ik hou van dat soort spelers, maar alleen als ze in mijn team zitten."