FIFA veroordeelt pogingen Infantino te 'ondermijnen'

ZÜRICH (ANP) - Wereldvoetbalbond FIFA heeft zaterdag de "gecoördineerde en aanhoudende pogingen" om de organisatie en voorzitter Gianni Infantino te "ondermijnen" veroordeeld. De bond benadrukte dat pogingen om Infantino's leiderschap aan te vechten volgens de procedures moeten verlopen zoals die zijn vastgelegd in de statuten.

Infantino raakte recentelijk in opspraak vanwege zijn voorstel om miljarden dollars op te halen door een aandeel in de commerciële rechten van het WK en andere toernooien te verkopen. Vrijdag kwamen daar ook beschuldigingen bij over een vertrekvergoeding die zou zijn verstrekt aan een vermeende minnares van de Zwitser in zijn tijd als secretaris-generaal bij de Europese voetbalbond UEFA. De FIFA ontkent de aantijgingen.

De organisatie stelde zaterdag in een verklaring dat recente berichtgeving "ongefundeerde beweringen en aantoonbaar valse beschuldigingen" bevatte met betrekking tot de FIFA en voorzitter Infantino, en voegde eraan toe deze aan te zullen vechten. De bond maakte niet bekend om welke berichten of beschuldigingen het gaat.