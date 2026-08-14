De locaties in Milaan die te zien zijn in The Devil Wears Prada 2 trekken sinds de release van de film meer buitenlandse bezoekers. Het aantal internationale bezoekers op de belangrijkste filmlocaties is met gemiddeld 18 procent gestegen, meldt Variety op basis van onderzoek van de lokale ondernemersvereniging Confcommercio Milano.

De grootste stijging werd gemeten in het gebied tussen het Largo Cairoli en Palazzo Clerici, de Galleria Vittorio Emanuele II en de Dom van Milaan. Ook de Brera-academie en de bekende winkelstraat Via Montenapoleone trokken meer bezoekers.

Volgens het onderzoek zijn Amerikanen het sterkst vertegenwoordigd onder de buitenlandse bezoekers, gevolgd door Fransen en Britten. Deze zomer worden in het centrum van Milaan in totaal ongeveer 1,5 miljoen internationale toeristen verwacht, van wie ruim 451.000 in augustus.

The Devil Wears Prada 2, met Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt en Stanley Tucci, verscheen eind april in Italië en begin mei in de Verenigde Staten. Een deel van de film werd opgenomen in Milaan. Ook modeontwerpers Donatella Versace en Dolce & Gabbana zijn erin te zien.