Twintigtal mensen vermist na kapseizen veerboot bij Noord-Cyprus

NICOSIA (ANP/RTR) - Na het kapseizen van een veerboot bij het noorden van Cyprus worden nog bijna twintig mensen vermist. Er worden duikers ingezet om te zoeken naar slachtoffers.

Het vaartuig met 267 opvarenden verging zondag buiten de havenstad Kyrenia. Daarop schoten andere vaartuigen te hulp om schipbreukelingen te redden. Voor zeker acht mensen kwam de hulp te laat. Onduidelijk is of er nog mensen in het gezonken schip zitten en hoeveel opvarenden precies worden vermist. Sommige functionarissen spreken over achttien vermisten, anderen over negentien.

Bij de haven verzamelden zich mensen om te wachten op nieuws over het lot van opvarenden. Aanwezigen huilden of probeerden de laatste ontwikkelingen via hun telefoons te volgen.

Uit onderzoek moet blijken waarom het schip kapseisde. De autoriteiten hebben de kapitein en andere bemanningsleden opgepakt.