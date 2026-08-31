AEX-index begint voorzichtig na nieuwe aanvallen VS op Iran

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index is maandag voorzichtig begonnen aan de nieuwe week. De vrees voor een escalatie van het geweld in het Midden-Oosten laaide weer op na nieuwe aanvallen van de Verenigde Staten op Iran. De VS vielen Iraanse raketlanceerinstallaties bij Larak Island in de Straat van Hormuz aan. Als vergelding voerde Iran een aanval met raketten en drones uit op Amerikaanse luchtmachtbases in Jordanië. De olieprijzen liepen daardoor flink op.

De duurdere olie wakkerde de zorgen over de inflatie aan. De Amerikaanse centralebankpresident Kevin Warsh waarschuwde al dat de inflatie in de grootste economie ter wereld "niet noemenswaardig afneemt" en dat beleidsmakers "nog werk te doen hebben" om de prijsstijgingen onder controle te krijgen. De verwachting dat de Federal Reserve de rente mogelijk in september al gaat verhogen, nam daardoor toe.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt vrijwel onveranderd op 1112,44 punten. De AEX sloot vrijdag nog 0,8 procent hoger en koerst af op een winst van ongeveer ruim 1 procent in de maand augustus.