Olivia Rodrigo noemt Daisy Chain 'grootste vreugde' uit carrière

Olivia Rodrigo kijkt met veel enthousiasme terug op de eerste editie van haar festival Daisy Chain Fields. De 23-jarige zangeres noemt het op Instagram "de grootste vreugde uit mijn carrière".

Rodrigo schrijft dat ze nog nauwelijks kan bevatten dat het festival daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Na afloop liep ze met vrienden over het lege festivalterrein, waar ze bij een kunstwerk van Yoko Ono wensen lazen die bezoekers in een boom hadden gehangen. Veel daarvan gingen volgens haar over een vreedzamere wereld en geluk voor dierbaren. "Het herinnerde me eraan dat we veel meer op elkaar lijken dan dat we verschillen."

Daisy Chain Fields vond zaterdag plaats in Californië. Het festival haalde 20 miljoen dollar op voor tien organisaties die zich inzetten voor vrouwen en meisjes.

Ook de Amerikaanse zangeres Chappell Roan, die optrad tijdens het festival, bedankte Rodrigo op Instagram. Ze prees haar omdat ze haar bekendheid "voor het goede" gebruikt. "We hebben artiesten zoals jij nodig", schreef Roan. Ook liet ze weten blij te zijn weer op het podium te hebben gestaan. "Ik had niet door hoeveel ik het had gemist."