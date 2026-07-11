YUHUAN (ANP/AFP) - De tyfoon Bavis is in het oosten van China in de stad Yuhuan aan land gegaan met windsnelheden tot 144 kilometer per uur. De autoriteiten hadden naar eigen zeggen uit voorzorg bijna 2 miljoen mensen uit de bedreigde kustgebieden geëvacueerd.

Yuhuan ligt ten noorden van de metropool Wenzhou en circa 300 kilometer ten zuiden van Shanghai.

China wordt van april tot november doorgaans getroffen door meer dan twintig tyfoons. In dit voor tyfoons relatief noordelijke gebied hebben de meeste tyfoons al veel kracht verloren voor ze aan land gaan. Bavis trekt naar verwachting over land in noordwestelijke richting afzwakkend verder, volgens staatspersbureau Xinhua.