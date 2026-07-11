LONDEN (ANP) - Linda Nosková heeft op Wimbledon haar eerste grandslamtitel in het enkelspel veroverd. De 21-jarige Tsjechische tennisster won de finale op het gras van Londen in drie sets van haar landgenote Karolína Muchová: 6-2 5-7 6-3.

Het was de eerste volledig Tsjechische finale op Wimbledon. Voor Nosková was het haar eerste finale in een grandslamtoernooi; Muchová speelde al eens de finale van Roland Garros.

Van een spannende finale was aanvankelijk geen sprake. Nosková overklaste haar landgenote en had na een uur spelen al kansen om de partij af te maken bij een stand van 6-2 en 5-2 in haar voordeel. Maar ze wist geen van haar vijf setpoints te verzilveren en verloor de set. In de veel kortere derde set trok ze de wedstrijd alsnog naar zich toe.

Wedstrijdverloop

Nosková, de nummer 12 van de wereld, begon meteen scherp aan de wedstrijd en dreef Muchová al snel in het nauw. Ze brak haar landgenote, die negende staat op de WTA-ranking, halverwege de eerste set en liep uit naar een voorsprong van 5-2. In de game daarna pakte ze op de service van Muchová de set via een bekeken lob.

Het was een soort wake-upcall voor Muchová, die wordt getraind door de Nederlandse succescoach Sven Groeneveld. De 29-jarige Tsjechische krikte haar niveau in de tweede set op en maakte er veel meer een wedstrijd van. Een break van Nosková bij een 2-2-stand gaf de jongste van het stel echter nieuw elan en ze liep uit naar 5-2. Vervolgens miste ze drie breakkansen om de wedstrijd uit te spelen en ook in de daaropvolgende game kreeg ze het op eigen service niet voor elkaar de partij uit te slaan. Er volgde nog een vijfde matchpoint in de tiende game, maar Nosková wist het weer niet af te maken en liet de opgeleefde Muchová helemaal terugkomen in de wedstrijd.

In de derde set raakte Nosková weer op dreef. Ze brak de service van Muchová in de tweede game en wist al haar eigen servicegames te behouden. Ondanks sterk serveren van Muchová in het restant van de set kon de oudste van de twee Tsjechische vrouwen de spanning niet terugbrengen.