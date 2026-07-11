Prinses Catherine heeft zaterdag een staande ovatie gekregen toen ze de vrouwenfinale van het tennistoernooi op Wimbledon bezocht. De vrouw van de Britse prins William kon rekenen op luid applaus en gejuich toen ze in de koninklijke loge plaatsnam naast de Tsjechische oud-tennister Martina Navratilova, die negen keer kampioen werd op Wimbledon.

De prinses bekeek zaterdag de wedstrijd tussen Karolína Muchová en Linda Nosková, beiden afkomstig uit Tsjechië. De prinses is een vaste gast van het jaarlijkse tennistoernooi en sinds 2016 beschermvrouwe van de All England Club, die Wimbledon organiseert.

Catherine bezocht Wimbledon al eerder deze maand en wordt zondag verwacht tijdens de mannenfinale. In 2024 en 2025 verscheen de prinses van Wales alleen tijdens het finaleweekend vanwege haar gezondheid. Ze maakte in 2024 bekend een niet nader toegelichte vorm van kanker te hebben, waarna ze een jaar later liet weten in remissie te zijn.