Feyenoord zonder geblesseerde St. Juste tegen Fortuna Sittard

ROTTERDAM (ANP) - Jeremiah St. Juste mist zaterdag de thuiswedstrijd van Feyenoord tegen Fortuna Sittard. De verdediger heeft een blessure aan een scheenbeen. Hij viel afgelopen zondag geblesseerd uit in het uitduel met PSV.

"We proberen St. Juste klaar te stomen voor volgende week", doelde trainer Giovanni van Bronckhorst tijdens een persconferentie op duels met Internazionale en sc Heerenveen. "Gijs Smal traint ook, maar is ziek. Shaqueel van Persie en Reiss Nelson trainen eveneens weer mee. Ik verwacht ze allebei terug volgende week. Of dat tegen Inter is of Heerenveen, moeten we even afwachten."

Feyenoord staat aan kop van de Eredivisie. Fortuna Sittard is de nummer 6 van de competitie. "Bij Fortuna is iedereen goed op elkaar ingespeeld", zei Van Bronckhorst. "Vanuit een verdedigende organisatie kunnen ze heel compact spelen en geven ze weinig weg. Van daaruit kunnen ze ook gevaarlijk worden in de omschakeling met Zeefuik voorin. Hij heeft diepgang en kan de bal ook vasthouden. Dat maakt het lastig voor elk team."