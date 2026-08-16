ROTTERDAM (ANP) - Tsuyoshi Watanabe begint om 14.30 uur met Feyenoord aan het eerste thuisduel van dit Eredivisieseizoen. De 29-jarige Japanse verdediger liep begin deze maand een blessure op en ontbrak vorige week tijdens de seizoensopener bij stadsgenoot Sparta.

Thijs Kraaijeveld was zijn vervanger. Hij start op de bank in de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Jeremiah St. Juste, Mika Mármol en Givairo Read vormen met Watanabe de verdediging. Tjark Ernst verdedigt het doel.

Op het middenveld houdt trainer Giovanni van Bronckhorst vast aan Charles Vanhoutte, Gjivai Zechiël en aanvoerder Luciano Valente. De aanvalslinie wordt gevormd door Anis Hadj Moussa, Gaoussou Diarra en Ayase Ueda.