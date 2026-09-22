Veertien mannen veroordeeld voor aanslagen in Sri Lanka in 2019

COLOMBO (ANP/AFP) - Veertien mannen zijn dinsdag schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de jihadistische zelfmoordaanslagen in Sri Lanka op eerste paasdag 2019. Drie rechters van het Sri Lankaanse hooggerechtshof bevonden de verdachten na een vijf jaar durend proces schuldig aan onder meer moord en samenzwering om terrorisme te plegen. Ze krijgen hun straf op een later moment te horen.

Negen andere mannen werden vrijgesproken. Een laatste verdachte werd schuldig bevonden aan slechts een deel van de aanklachten.

Door de gecoördineerde bomaanslagen op 21 april 2019 kwamen 279 mensen om het leven, onder wie drie Nederlanders. Meer dan vijfhonderd mensen raakten gewond. Terreurbeweging Islamitische Staat eiste de zelfmoordaanslagen op. Ze zouden zijn gepleegd door leden van een jihadistische groep in Sri Lanka en waren gericht op drie kerken en drie luxe hotels.