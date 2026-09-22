Kerstreclames weer gezamenlijk in première op NPO 1

Alle nieuwe kerstcommercials gaan ook dit jaar gezamenlijk in première. Dat gebeurt op 6 december tijdens een feestelijk reclameblok op NPO 1, heeft de Ster dinsdag bekendgemaakt.

Vorig jaar was er voor eerst een speciaal reclameblok rond nieuwe feestdagencommercials. Dat was volgens de Ster een groot succes. "Kerstreclames zijn vaak kleine verhalen die raken, verbinden en herinneringen oproepen", zegt Ster-directeur Frank Volmer. "Dit brengen we opnieuw samen in één gezamenlijk moment. De waardering, extra aandacht en kijkcijfers van afgelopen jaar lieten er geen twijfel over bestaan: ook in 2026 gaan we samen met merken weer laten zien hoe mooi reclame kan zijn."

Het blok staat gepland tussen het NOS Journaal en Heel Holland Bakt. Vorig jaar was er zoveel animo van bedrijven dat er een tweede reclameblok met meer kerstcommercials volgde.