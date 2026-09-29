Veertig arrestaties bij scholierenprotesten in Frankrijk

PARIJS (ANP) - Bij scholierenprotesten in Frankrijk zijn veertig manifestanten aangehouden, volgens het ministerie van Onderwijs. Bij acties rond bijna 340 onderwijsinstellingen zijn tien gewonden gevallen onder leerlingen en schoolpersoneel.

Bij een school in de regio Parijs is een team van de nieuwszender BFMTV aangevallen, aldus de zender. In Bordeaux is volgens Franse media een brandweerman gewond geraakt toen er met een explosief werd gegooid.

Afgelopen week begonnen er op scholen in de regio Parijs protesten tegen het gebrek aan leraren, chaotische lesroosters en gebrekkige of ontbrekende voorzieningen op middelbare scholen. Een scholierenbond riep op dinsdag alle middelbare scholen te blokkeren. Dat is op veertig scholen gelukt, meldt het ministerie. De regering klaagt over geweldpleging en brandstichting.

Dinsdag werd als protestdag gekozen omdat vakbonden van overheidspersoneel dan betogen tegen het beleid van de regering en tegen het verlies aan koopkracht.