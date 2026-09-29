Felipe en Letizia verwelkomen Macron op staatsbezoek

De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben de Franse president Emmanuel Macron en zijn vrouw Brigitte officieel welkom geheten in Spanje. Het presidentieel paar begon dinsdag aan een tweedaags staatsbezoek aan het land.

Het ceremoniële welkom vond plaats bij het koninklijk paleis in Madrid. Daarna volgde een lunch in het Zarzuela-paleis en een ontmoeting tussen de twee staatshoofden. In de avond vindt het gebruikelijke staatsbanket plaats.

Het huidige staatsbezoek staat in het teken van de bilaterale betrekkingen tussen Spanje en Frankrijk. Het is het eerste staatsbezoek van een Franse president aan Spanje sinds 2009.