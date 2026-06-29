Venezuela: dodental loopt op, meer Amerikaanse hulp op komst

CARACAS (ANP) - Het dodental als gevolg van de dubbele aardbeving woensdag in Venezuela is opgelopen naar 1450 personen. Dat meldde de Venezolaanse parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez zondag.

Hij voegde eraan toe dat er 774 gebouwen zijn beschadigd of ingestort, waarvan 189 volledig zijn ingestort. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De interim-president Delcy Rodríguez meldde eerder al dat er tot nu toe 33 mensen zijn gered die vastzaten onder het puin.

Er komen extra Amerikaanse militairen naar Venezuela om de aanvoer van hulp via de lucht te vergemakkelijken en de zwaargetroffen haven van La Guaira weer open te stellen. Dat maakte het Amerikaanse leger zondag bekend. Ongeveer honderd soldaten van de Amerikaanse luchtmacht zijn al ter plaatse om de lokale autoriteiten te ondersteunen, maar daar komen nu nog eens 130 mariniers bij. Ook zetten de VS vliegtuigen en helikopters in.

Nederland heeft een team van 64 mensen en acht honden gestuurd om te zoeken naar overlevenden, alsook een schip met hulpmiddelen.