Makkelie leidt op WK knock-outduel tussen Frankrijk en Zweden

EAST RUTHERFORD (ANP) - Scheidsrechter Danny Makkelie heeft op het wereldkampioenschap voetbal de leiding bij de wedstrijd tussen Frankrijk en Zweden in de eerste knock-outronde. Dat heeft de FIFA bekendgemaakt.

De 43-jarige Nederlander krijgt dinsdag vanaf 23.00 uur ondersteuning van grensrechters Hessel Steegstra en Jan de Vries. De Amerikaanse Tori Penso is aangesteld als vierde official, terwijl landgenote Brooke Mayo de rol van reserve-assistent-scheidsrechter vervult.

Voor Makkelie is het zijn derde aanstelling op dit WK. Eerder floot hij de groepswedstrijden tussen de Verenigde Staten en Paraguay in Inglewood en Marokko en Haïti in Atlanta.

Makkelie is deze zomer voor de vijfde keer actief op een eindtoernooi.