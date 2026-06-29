Voetballers Iran keren een illusie armer terug naar geboorteland

TIJUANA (ANP) - De voetballers van Iran keren maandag terug naar hun geboorteland na de uitschakeling op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Ze stappen aan het einde van de middag (plaatselijke tijd) volgens de Iraanse voetbalbond op het vliegtuig in het Mexicaanse Tijuana.

Iran eindigde als derde in Groep G met 3 punten, na gelijke spelen tegen Nieuw-Zeeland, België en Egypte. Dit was niet voldoende voor een plek bij de beste acht nummers 3 die wel aan de zestiende finales deelnemen. Het optreden van Iran op het WK werd overschaduwd door de aanhoudende oorlog tussen het land en de Verenigde Staten en Israël.

Iran verplaatste vlak voor het WK het basiskamp van Tucson (Arizona) naar Tijuana nadat een dozijn stafleden geen visum voor de VS had gekregen. Iran speelde alle groepswedstrijden in de Verenigde Staten, maar was ontevreden over de reisbeperkingen die de Amerikaanse autoriteiten hadden opgelegd. Zo mochten ze bijvoorbeeld niet twee dagen voor hun wedstrijden in de VS aankomen.