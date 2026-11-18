Koning Frederik van Denemarken heeft woensdag de Litouwse president Gitanas Nausėda in audiëntie ontvangen. De ontmoeting tussen de staatshoofden vond plaats op paleis Amalienborg in Kopenhagen.

Volgens het Deense hof bezoekt de president van Litouwen een aantal Europese hoofdsteden in aanloop naar het Litouwse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Het bezoek aan Kopenhagen maakt daar deel van uit.

Verder deelt het paleis foto's van het weerzien tussen de koning en president. Het hof benoemt daarbij het staatsbezoek dat het Deense koningspaar begin dit jaar aan Litouwen bracht.