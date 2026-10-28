Goederenoverslag havens Terneuzen, Vlissingen en Gent omhoog

TERNEUZEN (ANP) - De havens van Vlissingen, Terneuzen en Gent hebben in het derde kwartaal hun goederenoverslag via de zeevaart zien stijgen. Dat meldt havenuitbater North Sea Port. De droogte had een beperkt effect op de overslag via de zeevaart, aldus het havenbedrijf.

De totale goederenoverslag via de zeevaart steeg met 1,6 procent tot 17,2 miljoen ton vergeleken met een jaar eerder. Volgens North Sea Port was daarmee sprake van het sterkste kwartaal in vier jaar tijd en biedt dat uitzicht op een positieve trend richting het einde van het jaar.

De groei kwam vooral door hogere overslag van vloeibare bulkgoederen zoals diesel- en gasolie en chemische basisproducten. Die overslag steeg met 8,5 procent. Vloeibare bulkgoederen zijn traditioneel goed voor ongeveer een vijfde van de overslag van North Sea Port. Bij stukgoed, zoals staalproducten, steeg de overslag meer dan 20 procent.