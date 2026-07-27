Veroordeling oud-president kan partij Zuid-Korea miljoenen kosten

SEOUL (ANP/RTR/AFP) - De Zuid-Koreaanse oud-president Yoon Suk-yeol is in Zuid-Korea veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf voor het verspreiden van onjuiste informatie tijdens zijn verkiezingscampagne. De politicus heeft in een andere zaak al levenslang opgelegd gekregen, maar de nieuwe veroordeling kan voor zijn partij nog grote financiële gevolgen hebben.

Als de uitspraak in hoger beroep standhoudt, kan de conservatieve PPP van Yoon worden gedwongen om ruim 39 miljard won (23 miljoen euro) terug te betalen aan de kiescommissie. Die compenseert partijen voor gemaakte campagnekosten als hun presidentskandidaat meer dan 15 procent van de stemmen krijgt. Bij een veroordeling voor verkiezingsgerelateerde feiten kan dat geld worden teruggevorderd.

Yoon, die de verkiezingen van 2022 nipt won, zou in dit geval onder meer hebben gelogen over contacten met een sjamaan. Hij kreeg eerder in een andere strafzaak al levenslang opgelegd voor het uitroepen van de militaire noodtoestand in 2024.