Downey Jr. blij met terugkeer Romijn en Grammer in Avengersfilm

De Amerikaanse acteur Robert Downey Jr. was erg enthousiast om samen met de acteurs Kelsey Grammer en Rebecca Romijn aan de film Avengers: Doomsday te werken. De aanwezigheid van Grammer en Romijn was "ongelooflijk", vertelde Downey Jr. in een interview met Entertainment Weekly met een deel van de cast.

Romijn vertolkte de rol van Mystique in de eerste drie X-Menfilms van 2000 tot 2006. Grammer speelde de rol van Beast in de films X-Men: The Last Stand (2006) en X-Men: Days of Future Past (2014). Beide rollen werden in latere films gespeeld door andere acteurs. "Het was een groots moment om jou en Kelsey terug te hebben", zei Downey Jr. tegen Romijn.

De superheldengroepen Avengers en X-Men zijn beide onderdeel van het Marvel-universum en de personages krijgen regelmatig met elkaar te maken in de films van Marvel Studios. Downey Jr. speelde de rol van Iron Man in de Avengersfilmserie van 2008 tot 2019. In Avengers: Doomsday speelt hij echter de superschurk Dr. Doom.