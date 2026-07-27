Defano Holwijn en Tim Senders in nieuwe entertainmentshow NET5

Influencer Defano Holwijn, voormalig Streetlab-gezicht Tim Senders en radiomaker Julia van Reyendam nemen plaats in een panel van het nieuwe entertainmentprogramma van NET5. De show gaat Buzz heten en is begin september voor het eerst op televisie te zien, heeft Talpa maandag bekendgemaakt. Op een later moment worden meer panelleden onthuld.

Eerder werd al duidelijk dat Iris Enthoven en Wiesje Hillen de presentatrices van het programma worden. In het programma worden straks "spraakmakende verhalen en virale momenten" besproken uit de entertainmentwereld.

NET5 zou eigenlijk eerder een entertainmentprogramma met Yvonne Coldeweijer maken. Door De Juice ging eerder dit jaar een streep toen de samenwerking niet van de grond kwam. Het kwam zelfs tot een rechtszaak, omdat Coldeweijer in februari besloot weer te gaan 'juicen' op haar Instagram-kanaal. De zaak werd gewonnen door de influencer. Talpa is nog op zoek naar alternatieve werkzaamheden voor Coldeweijer.