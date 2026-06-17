Vervolgingen om beramen aanval tijdens kooigevecht Witte Huis

WASHINGTON (ANP) - Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft vijf personen aangeklaagd in verband met een vermeend complot om rijke mensen en prominente politici aan te vallen die zondag een kooigevecht op het gazon van het Witte Huis bijwoonden. De verdachten zouden de aanval hebben willen uitvoeren met explosieven en sluipschutters.

De vijf verdachten zijn gearresteerd en zitten vast, aldus justitie. Er loopt nog een onderzoek naar andere mogelijke medeplichtigen.

Het vermeende complot past in een reeks pogingen tot aanslagen op president Donald Trump en andere prominente personen. Eerder werd een man uit Californië aangeklaagd omdat hij in april gewapend een galadiner in Washington was binnengedrongen met als doel hoge Amerikaanse overheidsfunctionarissen, onder wie de president, aan te vallen.

Het kooigevecht, een evenement van worstelorganisatie Ultimate Fighting Championship (UFC), vond ter gelegenheid van Trumps 80e verjaardag en het 250-jarig bestaan ​​van het land plaats op het terrein van het Witte Huis.