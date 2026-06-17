Messi begint op zesde WK aan 200e interland voor Argentinië

KANSAS CITY (ANP) - Lionel Messi begint aan de aftrap bij het eerste groepsduel van Argentinië tegen Algerije in het Kansas City Stadium. Het is zijn 200e interland voor het Zuid-Amerikaanse land. De 38-jarige spelmaker begint aan zijn zesde WK voetbal voor Argentinië, dat de wereldtitel op het toernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico verdedigt.

De Argentijnse bondscoach kiest verder voor gevestigde namen als keeper Emiliano Martínez, oud-Ajacied Lisandro Martínez en aanvaller Lautaro Martínez.

Bij Algerije begint Feyenoorder Anis Hadj Moussa in de basis. Ramiz Zerrouki van FC Twente is reserve.

Argentinië en Algerije trappen om 03.00 uur af voor hun eerste groepswedstrijd in groep J.