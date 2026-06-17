Iraanse aanvaller Torabi heeft visum binnen en kan op WK blijven

TEHERAN (ANP) - Iraans international Mehdi Torabi hoeft het wereldkampioenschap niet te verlaten. Het visum van de aanvaller is inmiddels goedgekeurd, meldt de voetbalbond van zijn land.

Terwijl de andere Iraanse spelers visa kregen waarmee ze meerdere keren de Verenigde Staten konden binnenkomen, kreeg Torabi slechts toestemming voor één enkele keer toegang, voor de wedstrijd van maandag tegen Nieuw-Zeeland (2-2).

Inmiddels heeft hij echter een tweede visum ontvangen, waarmee hij zonder problemen de VS kan binnenkomen voor de resterende groepswedstrijden van Iran tegen België en Egypte.

De deelname van Iran aan het WK wordt bemoeilijkt door de oorlog tussen het land en de Verenigde Staten. De ploeg mocht na de eerste wedstrijd in Los Angeles niet in de VS overnachten en was gedwongen terug te keren naar de uitvalsbasis in Mexico.

Bondscoach Amir Ghalenoi stelde dat zijn team het "meest onderdrukte" elftal op het WK is.

Puur sportief gezien zou de afwezigheid van Torabi niet al te grote gevolgen hebben. Hij is bij het toernooi als vervanger van voormalig Bayer Leverkusen-speler Sardar Azmoun.