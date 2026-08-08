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Vier doden bij helikoptercrash Rio de Janeiro

08 aug , 22:07Buitenland
anp080826123 1
ANP
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RIO DE JANEIRO (ANP/AFP) - Bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro zijn vier mensen omgekomen, melden Braziliaanse media. Drie van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen zijn.
De helikopter stortte neer in het nationaal park Tijuca, in een bergachtig en zeer dichtbebost gebied. Het toestel vloog in brand, maar was slecht te bereiken voor de brandweer. Het gebeurde in de buurt van de Vista Chinesa, een onder toeristen populair uitzichtpunt over de stad.
Volgens de Braziliaanse media waren de Colombianen drie vrouwen die uit dezelfde familie kwamen. De vierde dode zou de piloot zijn.
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