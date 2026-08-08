EINDHOVEN (ANP) - Landskampioen PSV is de jacht op de vierde landstitel op rij begonnen met een teleurstellend gelijkspel tegen Fortuna Sittard. De ploeg van trainer Peter Bosz draaide in het eigen Philips Stadion een achterstand om in een 2-1-voorsprong, maar Edouard Michut bracht de ploeg uit Sittard in de blessuretijd op gelijke hoogte.

PSV opende het seizoen vorige week met een ruime nederlaag (0-4) tegen AZ in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Bosz begon dan ook met een gewijzigd elftal aan het eerste duel in de Eredivisie. De Kroaat Ivan Perišić en de Amerikaan Ricardo Pepi keerden terug in de basis. In de achterhoede kreeg Armando Obispo de voorkeur boven Yarek Gasiorowski. Recente aanwinsten Filip Kostić en Kodai Sano maakten nog geen deel uit van de selectie. PSV rondde eerder op zaterdag de transfer van Sano af, die overkomt van NEC. De Japanner zag vanaf de tribune hoe zijn nieuwe ploeg het lastig had tegen Fortuna.