Macklemore roept fans op Palestijnse vlaggen mee te nemen

Macklemore heeft tijdens zijn optredens in Zwitserland opnieuw zijn steun uitgesproken voor de Palestijnen. De Amerikaanse rapper deelt op Instagram beelden waarop hij met een Palestijnse vlag zwaait en fans aanmoedigt de vlaggen mee te nemen naar zijn optredens.

"Ik ging helemaal naar Zwitserland en ze zeiden tegen me: Free Palestine", schrijft hij zaterdagavond bij het bericht. Ook bedankt hij zijn fans voor de afgelopen vier dagen, waarin hij het podium betrad op de festivals Stars In Town en Lakelive. "En blijf vlaggen brengen naar de shows."

Macklemore spreekt zich al langere tijd uit over de oorlog in Gaza. In zijn protestlied HIND'S HALL uit 2024 uitte hij kritiek op de steun van Amerika aan Israël en de aanvallen die het land uitvoert op Gaza. Ook steunde de rapper de boycot van het Eurovisie Songfestival vanwege de deelname van Israël.