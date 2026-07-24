Gracie Abrams scoort tweede nummer 1-album met Daughter from Hell

Gracie Abrams scoort voor de tweede keer een nummer 1-album in de Nederlandse Album Top 100. Haar nieuwste plaat Daughter from Hell debuteert een week na de release bovenaan de hitlijst, meldt samensteller GfK Dutch Charts vrijdag.

Het vorige album van de Amerikaanse zangeres, The Secret Of Us, kwam twee jaar geleden ook binnen op de hoogste plaats. Dat was mede door het succes van het nummer That's So True dat twee weken de Single Top 100 aanvoerde eind 2024. Door de binnenkomst van Abrams zakken The Rolling Stones naar de tweede plek. Zij voerden vorige week nog de hitlijst aan met hun nieuwste plaat Foreign Tongues.

Bovenaan de lijst zijn er een aantal dalers, onder wie Olivia Rodrigo die zakt naar de derde plek. Ook Bruno Mars is uit de top 3 en heeft een middenpositie bemachtigd met de vijfde plek. Daarnaast stijgt Michael Jackson met Thriller van de vijfde naar de vierde plek. Hierdoor moet Madonna een aantal plekken inleveren en zakt de zangeres van de vierde naar de negende plaats.

Album Top 100 week 30

(notering, tussen haakjes notering vorige week, artiest, titel, o.b.v. Album Top 100 samengesteld door GfK Dutch Charts)

1. (-) Gracie Abrams - Daughter from Hell

2. (1) The Rolling Stones - Foreign Tongues

3. (2) Olivia Rodrigo - you seem pretty sad for a girl so in love

4. (5) Michael Jackson - Thriller

5. (3) Bruno Mars - The Romantic

6. (6) Lil Kleine - F*CK KLEINE

7. (7) Bad Bunny - DeBÍ TiRAR MáS FOToS

8. (8) SIENNA SPIRO - Visitor

9. (4) Madonna - CONFESSIONS II

10. (10) Olivia Dean - The Art of Loving