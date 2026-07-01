NEW YORK (ANP) - Victor Willis, de leadzanger van de groep Village People, is op 74-jarige leeftijd overleden. Dat werd bekendgemaakt op de officiële Facebook-pagina van de groep. "Met grote droefheid melden wij het overlijden van Victor Willis, leadzanger van Village People," luidde de korte verklaring. Volgens de verklaring overleed de zanger op 30 juni "na een korte maar agressieve ziekte".

Village People werd in de jaren 70 een bekende naam. Tot hun grootste hits behoren YMCA, In The Navy en Go West. De mannen van de groep hulden zich in verschillende herkenbare outfits als cowboy, indiaan, agent en bouwvakker. Willis was de politieman.