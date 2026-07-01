Grapperhaus dacht eerst dat corona een kwestie van weken zou zijn

DEN HAAG (ANP) - Toenmalig justitieminister Ferd Grapperhaus dacht aanvankelijk dat de coronapandemie snel voorbij zou zijn. "Ik dacht: dit gaat acht weken duren", zei de oud-bewindsman in een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie corona. De gezondheidscrisis, die het kabinet vanaf maart 2020 tot ingrijpende maatregelen dwong, zou ruim twee jaar duren.

"Ik las heel veel epidemiologische dingen, waarvan ik, geef ik toe, een deel niet helemaal begreep", zo verklaarde Grapperhaus zijn aanvankelijke optimisme. Eerdere ervaringen met bijvoorbeeld SARS en de Mexicaanse griep gaven hem de indruk dat de uitbraak binnen een paar maanden "in ieder geval op een bepaalde manier onder controle kon zijn".

"Die mindset heb ik na een paar weken wel flink bijgesteld, zoals u zich kunt voorstellen", zei Grapperhaus. Toen hij zich meer in de materie verdiepte, stemde hem dat "somber", vertelde hij. "Toen dacht ik: totdat wij goedwerkende vaccins hebben, gaat dit nog een heel groot probleem worden."