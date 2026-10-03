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Vliegveld van Vilnius gesloten om vermoedelijke drone uit Belarus

03 okt , 9:56Buitenland
anp031026053 1
ANP
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VILNIUS (ANP/RTR) - De luchthaven van Vilnius in Litouwen is zaterdagochtend gesloten na een melding van een vermoedelijke drone die vanuit Belarus het Litouwse luchtruim zou zijn binnengevlogen. Dat meldt het nationale crisiscentrum van het land. Volgens het centrum zijn NAVO-gevechtsvliegtuigen voor luchtbewaking boven de Baltische staten opgestegen.
De autoriteiten hebben inwoners van de regio Vilnius geadviseerd om indien nodig voorbereid te zijn een schuilplaats te zoeken, aldus het crisiscentrum.
Gevechtsvliegtuigen die deelnemen aan de NAVO-missie voor luchtverdediging van de Baltische staten patrouilleren in het luchtruim boven Letland, Litouwen en Estland. Toestellen van deze missie haalden eerder al afgedwaalde Oekraïense drones neer.
Vorige maand haalde een NAVO-gevechtsvliegtuig in het zuiden van Litouwen, vlak bij de stad Kaunas, een drone neer die vermoedelijk vanuit Belarus het luchtruim was binnengekomen.
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