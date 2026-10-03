Jessica Villerius is weer terug in Nederland. De documentairemaakster volgde in de Verenigde Staten de laatste dagen van Christa Pike. "Mijn actuele verslaggeving over deze zaak stopt hier, omdat ik niet meer ter plekke ben en verder werk aan deze maar ook de andere docu's die in productie zijn", schrijft Villerius zaterdagochtend op Instagram.

Villerius volgt de zaak van Pike al langere tijd voor een documentaire en was deze week in Tennessee rond de geplande executie. De uitvoering van de doodstraf mislukte ondanks de twee dodelijke injecties die Pike had gekregen. "Bedankt voor alle reacties, overwegingen, meningen en vragen. Het is duidelijk dat de situatie veel oproept en daarom ben ik extra dankbaar dat we dit mochten doen", vervolgt ze haar bericht. Ze bedankt tot slot haar team voor "deze lange maar bijzondere dagen".

Vrijdagavond werd bekendgemaakt dat Pike na de mislukte executie nog altijd buiten bewustzijn is. Ze werd op haar 18e veroordeeld voor de moord op de 19-jarige Colleen Slemmer en zit inmiddels ruim dertig jaar in een dodencel. De tweedelige documentaire over de zaak, Vergelding, verschijnt in het voorjaar van 2027 bij KRO-NCRV.