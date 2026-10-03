Het Familiediner stopt na een kwart eeuw op de Nederlandse televisie. Mensen kunnen zich nog aanmelden voor het allerlaatste seizoen. Dat hebben de omroep en presentator Bert van Leeuwen bekendgemaakt. "Ik heb goed en slecht nieuws. Het slechte nieuws is: Het Familiediner stopt. Echt waar", vertelt de presentator in een video op sociale media.

"Maar het goede nieuws is: we maken nog één serie, dus grijp je kans, voordat het te laat is", gaat de 66-jarige Van Leeuwen verder. Het afgelopen seizoen werd begin dit jaar uitgezonden.

Het televisieprogramma wordt sinds 2000 gemaakt voor de EO en werd in 2003 met Van Leeuwen als presentator in de huidige vorm gegoten. De presentator probeert in het programma families aan tafel samen te brengen om verbroken banden te herstellen.